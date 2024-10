Precariato e accorpamenti, il mondo della scuola in piazza: "Tagli avranno effetto devastante su Messina" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "A Messina abbiamo dati sulla dispersione scolastica che superano la media nazionale, abbiamo percentuali allarmanti di Precariato fra docenti e personale Ata. Non si può rimanere a guardare di fronte ad ulteriori Tagli a una istituzione importante quale è la scuola".Lo sciopero di domani, 31 Messinatoday.it - Precariato e accorpamenti, il mondo della scuola in piazza: "Tagli avranno effetto devastante su Messina" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Aabbiamo dati sulla dispersione scolastica che superano la media nazionale, abbiamo percentuali allarmanti difra docenti e personale Ata. Non si può rimanere a guardare di fronte ad ulterioria una istituzione importante quale è la".Lo sciopero di domani, 31

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Precariato e accorpamenti, il mondo della scuola in piazza: "Tagli avranno effetto devastante su Messina"; Scuola: la Cgil a sostegno dei lavoratori precari. 'Accorpamenti, dirigenti e rinnovo delle Rsu'; Corsi abilitanti: informativa su decreto di attivazione dei percorsi e quota di riserva per i precari; Attribuzione incarichi dirigenziali a.s. 2024/2025. Avviato il confronto nazionale; D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Troppi buchi da sanare, occorre una svolta. La politica intervenga su dimensionamento e precariato”; Pistoia. Riforma, a rischio accorpamento almeno tre istituti comprensivi; Leggi >>>

Salari bassi, precariato e sovraccarico di lavoro: il mondo della scuola scende in piazza

(mondopalermo.it)

“Dimensionamento scolastico, salari troppo bassi, sovraccarico di lavoro del personale Ata, precarietà, dispersione scolastica, povertà educativa, spopolamento delle aree interne”. Sono queste le prin ...

Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: presidio di fronte al Ministero dell’Istruzione e del Merito. A Milano manifestazione con Fracassi

(orizzontescuola.it)

Il mondo della scuola si prepara a una giornata di mobilitazione. Domani, giovedì 31 ottobre 2024, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca e delle accademie incrocer ...

Sciopero 31 ottobre, si ferma il mondo della scuola e dell’istruzione

(msn.com)

Roma, 23 ottobre 2024 – Il mondo della scuola si ferma giovedì 31 ottobre ... del loro lavoro e dire basta al precariato. "Fallito il tentativo di conciliazione – spiega la FLC CGIL ...

Rieti, scuola: ecco le proposte su accorpamenti e dimensionamento della Provincia per il 2025 alla Regione

(ilmessaggero.it)

Video Precariato accorpamenti Video Precariato accorpamenti

RIETI - Scuola, prevale la richiesta di non apportare modifiche, mentre per alcuni Comuni vicini potrebbe scattare l’accorpamento di dirigenze e segreterie degli istituti. Incontro in ...