Mister Movie | Ian Somerhalder e Nikki Reed ritornano in The Vampire Diaries? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Ian Somerhalder riflette sul suo addio alla recitazione, mentre Nikki Reed apre a nuove opportunità . Ecco il futuro di una delle coppie più amate dello spettacolo. Ian Somerhalder: un Capitolo Chiuso con The Vampire Diaries? Amato dal pubblico per il ruolo di Damon Salvatore in The Vampire Diaries, Ian Somerhalder ha recentemente parlato della sua carriera in una direzione inaspettata. Durante un’intervista a People, rilasciata al Gala della Environmental Media Association, l’attore ha rivelato che potrebbe considerare la sua esperienza attoriale ormai un “capitolo chiuso”. Somerhalder, 45 anni, ha dichiarato che la recitazione è ormai “nello specchietto retrovisore”, una parte della sua vita che osserva con affetto, ma da lontano. Mistermovie.it - Mister Movie | Ian Somerhalder e Nikki Reed ritornano in The Vampire Diaries? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Ianriflette sul suo addio alla recitazione, mentreapre a nuove opportunità . Ecco il futuro di una delle coppie più amate dello spettacolo. Ian: un Capitolo Chiuso con The? Amato dal pubblico per il ruolo di Damon Salvatore in The, Ianha recentemente parlato della sua carriera in una direzione inaspettata. Durante un’intervista a People, rilasciata al Gala della Environmental Media Association, l’attore ha rivelato che potrebbe considerare la sua esperienza attoriale ormai un “capitolo chiuso”., 45 anni, ha dichiarato che la recitazione è ormai “nello specchietto retrovisore”, una parte della sua vita che osserva con affetto, ma da lontano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ian Somerhalder e Nikki Reed ritornano in The Vampire Diaries?; Ian Somerhalder Oggi: dice addio al Cinema e sceglie la vita di campagna; Mister Movie | Woman of the Hour arriva su Netflix ma anche altri titoli a catalogo; Mister Movie | Lee Pace nel cast del reboot di The Running Man; Cinquanta sfumature di Grigio: gli attori candidati al ruolo di Christian Grey; Ian Somerhalder fidanzato? “ecco l’unica donna della mia vita” (FOTO); Leggi >>>

Ian Somerhalder filmografia

(comingsoon.it)

Per sapere tutto quello che Ian Somerhalder ha fatto al cinema, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nei film e tutti i suoi ruoli, grandi e ...

Chi Siamo: Mister Movie

(mistermovie.it)

Mister Movie nasce dal presupposto di fare buona informazione. Il cinema è un’arte e inteso come forma d’espressione è la pelle umana delle cose, il derma della realtà, è un occhio aperto sul mondo, ...

Ian Somerhalder serie tv

(comingsoon.it)

Per sapere tutto quello che Ian Somerhalder ha fatto sul piccolo schermo, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nelle serie tv, le stagioni e gli ...

Brothers – Trailer Italiano ufficiale

(mistermovie.it)

La famiglia è una condanna. Josh Brolin, Peter Dinklage, Taylour Paige, M. Emmet Walsh, Jennifer Landon, con Brendan Fraser e Glenn Close ti aspettano in Brothers Movie, disponibile su Prime Video dal ...