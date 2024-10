Lo spirito del Napoli capolista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il successo del Napoli primo della classe a Milano: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. È un Napoli che può cominciare a sognare quello che si risveglia la mattina dopo la vittoria sul Milan. I partenopei hanno approcciato il big match con grande personalità, lo hanno sbloccato dopo una manciata di minuti. Poi hanno sofferto a lungo, ma lo hanno fatto da squadra, sapendo anche colpire nel momento migliore dell’avversario, con un cinismo da grande. Conte e Manna continuano ad allontanare la parola scudetto, ma la classifica parla chiaro: 25 punti in 10 giornate, miglior difesa del campionato e momentaneo +7 sui detentori del titolo. Difficile sognare un avvio di stagione migliore, almeno in termini numerici. Terzotemponapoli.com - Lo spirito del Napoli capolista Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il successo delprimo della classe a Milano: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. È unche può cominciare a sognare quello che si risveglia la mattina dopo la vittoria sul Milan. I partenopei hanno approcciato il big match con grande personalità, lo hanno sbloccato dopo una manciata di minuti. Poi hanno sofferto a lungo, ma lo hanno fatto da squadra, sapendo anche colpire nel momento migliore dell’avversario, con un cinismo da grande. Conte e Manna continuano ad allontanare la parola scudetto, ma la classifica parla chiaro: 25 punti in 10 giornate, miglior difesa del campionato e momentaneo +7 sui detentori del titolo. Difficile sognare un avvio di stagione migliore, almeno in termini numerici.

