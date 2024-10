Quotidiano.net - In Toscana la biodiversità è sempre vincente

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sullasi fonda il funzionamento degli ecosistemi e la fornitura di beni e servizi essenziali per la nostra salute e il nostro benessere. Gli ecosistemi, infatti, compresi i nostri sistemi di produzione alimentare, dipendono da tutta una serie di organismi come produttori primari, erbivori, carnivori, decompositori, impollinatori, agenti patogeni e nemici naturali dei parassiti. Per questi e altri motivi occorre riflettere spesso sull’importanza di difendere laagricola e sul ruolo degli agricoltori biologici in questa battaglia. Stiamo parlando, infatti, di un concetto molto importante. Dalla cipolla di Certaldo, al fagiolo rosso di Lucca, dai pinoli di San Rossore all’agnello di Zeri nella Lunigiana, fino all’aglione della Val di Chiana: sono più di 3000 le specie vegetali presenti in, mentre sono circa 600 quelle animali.