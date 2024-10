Calcio a 5: Italia, i convocati per il doppio test amichevole contro la Norvegia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La prima Italia di Calcio a 5 del nuovo ct Salvo Samperi è composta. Il tecnico degli azzurri del futsal ha infatti reso noto l’elenco dei convocati per la doppia sfida amichevole che vedrà la selezione tricolore sfidare la Norvegia. Due gare, quelle del 4 e del 5 novembre al Pala Ferroli di San Bonifacio (Verona), che saranno un test di lancio verso l’obiettivo della qualificazione agli Europei 2026. Sono 16 i convocati: 3 portieri e 13 giocatori di movimento. Fra loro spiccano l’estremo difensore Jurij Bellobuono ed elementi come Murilo Schiochet, il capitano Carmelo Musumeci e Gabriel Motta. Di seguito la lista completa dei selezionati. Oasport.it - Calcio a 5: Italia, i convocati per il doppio test amichevole contro la Norvegia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La primadia 5 del nuovo ct Salvo Samperi è composta. Il tecnico degli azzurri del futsal ha infatti reso noto l’elenco deiper la doppia sfidache vedrà la selezione tricolore sfidare la. Due gare, quelle del 4 e del 5 novembre al Pala Ferroli di San Bonifacio (Verona), che saranno undi lancio verso l’obiettivo della qualificazione agli Europei 2026. Sono 16 i: 3 portieri e 13 giocatori di movimento. Fra loro spiccano l’estremo difensore Jurij Bellobuono ed elementi come Murilo Schiochet, il capitano Carmelo Musumeci e Gabriel Motta. Di seguito la lista completa dei selezionati.

Calcio a 5 femminile, Italia super contro la Croazia: 4-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2025

La si poteva definire il crocevia di questo Main Round delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 femminile (21 novembre-7 dicembre 2025, nelle ...

Calcio a 5, a Faenza si va verso il tutto esaurito per Italia-Spagna: in palio gli spareggi per i Mondiali Calcio a 5, qualificazioni Mondiali: a Faenza match decisivo con la Spagna per l’Italia di ...

L’Italia vince gli Europei di Calcio a 5 della Salute mentale

La selezione italiana, guidata dal CT Enrico Zanchini, ha conquistato il titolo vincendo per 3-2 contro l'Ungheria ...

Calcio a 5. Format festeggia il salto in serie B. Successo nel campionato Fisdir

La squadra di calcio a 5 d.i.r. dell'asd Format Ferrara vince il campionato italiano 2024 della Fisdir, ottenendo la promozione in serie B. Grandi risultati e riconoscimenti per i giocatori con disabi ...