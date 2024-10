Sting 3 0? World Tour fa tappa al Bassano Music Park

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) –sarà in concerto il 6 luglio 2025 al, festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione condel Grappa, città in provincia di Vicenza, evento che si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate. Domenica 6 luglio il Parco Ragazzi del ’99 si trasformerà in un palcoscenico per laa internazionale, ospitando un’icona mondiale:che, con il suomondiale “3.0”, faràproprio adel Grappa. Con il virtuoso chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la band eseguirà i successi e le rarità dell’intramontabile discografia dell’artista.