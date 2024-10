Ilfattoquotidiano.it - Rhiag vuole licenziare 44 persone: “Colpa della crisi dell’auto”. Ma il colosso americano dei ricambi intanto delocalizza in India e Polonia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quarantaquattroda tagliare a causa, certo, ma anche per la prosecuzionestrategia di trasferimento di alcune attività in. In altri termini:zione. Con queste due motivazioni la multinazionale, in mano all’americana Lkq, ha annunciato la sforbiciata del 7%forza lavoro in Italia con l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo che interesserà 44 dipendenti su 611 assunti tra il quartier generale di Pero, alle porte di Milano, e le altre 17 filiali italiane. La società – che commercializza pezzi diper auto e veicoli commerciali – ha motivato la richiesta con un calo delle vendite citando ladel mercatomotive e i suoi riflessi sulle logiche progettuali e produttive, anche delle stesse case automobilistiche che puntano a rafforzare il mercato post-vendita.