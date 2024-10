Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Schwoch

(Di martedì 29 ottobre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Stefan. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante (anche del ‘Ciuccio’). “Lukaku? La condizione doveva essere sicuramente migliorata. Ha una struttura fisica importante, ma ora ilha bisogno del miglior Lukaku. In questo momento credo non stia al meglio. Simeone? Non penso che Conte voglia cambiare proprio con il Milan. Ora ilvuole dimostrare che è meritatamente primo in classifica. Conte ha molta fiducia in Lukaku, ma se dovesse vedere che la squadra va male, cambia senza problemi”. Il capitano del“Di Lorenzo? E’ importante averlo ritrovato, ma questo vale per tutti, come per Lobotka e Anguissa. La squadra adesso ha una convinzione diversa.