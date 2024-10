Calciomercato.it - Dall’Inter alla Juventus: il derby d’Italia continua sul mercato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inter e, ilprosegue in vista del calcioinvernale. Il nome nel mirino di Giuntoli e della dirigenza bianconera: tutti gli aggiornamenti sulDal campo al calcio. Dopo la pazza gara di San Siro, ilè destinato a proseguire anche in sede di trattative. Irrompe anche Giuntoli e la dirigenza della. Cristiano Giuntoli, Football director della, pronto a sfidare l’Inter sul: tutti gli aggiornamenti (Foto Ansa) – calcio.itCome già anticipato su Calcio.it, per quanto riguarda la difesa, il club bianconero sta guardando con attenzione anche ai giocatori in scadenza nel giugno 2025 oltre agli obiettivi già noti come Kiwior o il giovane Bertola. Spiccano in particolare Tah e Boscagli, quest’ultimo osservato da vicino nel match di Champions League all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven.