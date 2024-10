Caso Cecchettin, svelato l'audio della telefonata al 112 e il video dell'aggressione (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lo scorso lunedì 28 ottobre su Canale 5, sono stati diffusi nuovi dettagli sulla tragica notte dell'11 novembre scorso, quando Filippo Turetta, studente di Torreglia, uccise la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin nella zona industriale di Padovaoggi.it - Caso Cecchettin, svelato l'audio della telefonata al 112 e il video dell'aggressione Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corsopuntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lo scorso lunedì 28 ottobre su Canale 5, sono stati diffusi nuovi dettagli sulla tragica notte'11 novembre scorso, quando Filippo Turetta, studente di Torreglia, uccise la sua ex fidanzata Giulianella zona industriale di

E' stato trasmesso durante Pomeriggio 5 l'audio della telefonata al 112 in cui un uomo segnala ai Carabinieri l'aggressione di un ragazzo ai danni di una ragazza: «Presa a calci mentre era a terra». D ...

Svelato un audio inedito relativo alla chiamata di un testimone che ha assistito all'aggressioone di Turetta ai danni di Giulia Cecchettin.

La trascrizione della telefonata al 112 arrivata alla centrale di Chioggia. È dell’uomo che ha visto a Vigonovo l’aggressione alla ragazza: «Se ne stanno ...

La scena a cui ha assistito il testimone è la prima aggressione di Filippo Turetta ai danni di Giulia Cecchettin. Dopo, infatti, il 23enne ha costretto la ragazza a risalire in macchina e l’ha ...