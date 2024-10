Campionati Italiani a Squadre di Karate, le gare di Ostia: tutti i risultati (Di martedì 29 ottobre 2024) Ostia – Intenso ed emozionante lo scorso week end di gare al PalaPellicone di Ostia Lido. Si sono svolti i Campionati Italiani a Squadre di Karate. Sui tatami lidensi numerose compagini di tutta Italia. Nel kata e nel kumite, tante medaglie assegnate. La competizione apre la strada verso i Mondiali a Squadre in Portogallo, a fine novembre. tutti i risultati delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it I risultati del 25 ottobre Nel kata il titolo è andato alle Fiamme Oro con Panagia, Pappalardo, Polsinelli e Rosiello, e al Master Rapid grazie a Noris, Vielmi e Brambilla. Nel kumite, invece, hanno trionfato il Karate Nakayama, con Cornolo, Cornolo, Simonini, Pendoli, Pazzaglia e Antonini e, di nuovo, le Fiamme Oro con Maresca, Ruggiero, Martina, De Falco, Casalin, Marchese e Giacani. I podi del kata: MASCHILE – 1. Fiamme Oro, 2. Metropolitan Brindisi, 3. Karate Setteville, 3. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 29 ottobre 2024)– Intenso ed emozionante lo scorso week end dial PalaPellicone diLido. Si sono svolti idi. Sui tatami lidensi numerose compagini di tutta Italia. Nel kata e nel kumite, tante medaglie assegnate. La competizione apre la strada verso i Mondiali ain Portogallo, a fine novembre.delle– Fonte Fijlkam/fijlkam.it Idel 25 ottobre Nel kata il titolo è andato alle Fiamme Oro con Panagia, Pappalardo, Polsinelli e Rosiello, e al Master Rapid grazie a Noris, Vielmi e Brambilla. Nel kumite, invece, hanno trionfato ilNakayama, con Cornolo, Cornolo, Simonini, Pendoli, Pazzaglia e Antonini e, di nuovo, le Fiamme Oro con Maresca, Ruggiero, Martina, De Falco, Casalin, Marchese e Giacani. I podi del kata: MASCHILE – 1. Fiamme Oro, 2. Metropolitan Brindisi, 3.Setteville, 3.

Alatri – Medaglia di bronzo ai campionati italiani a squadre di Karate ‘Kata e Kumite’. È questo lo storico risultato ottenuto nelle gare di sabato e domenica scorsi ...

