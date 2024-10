Ant-Man and the Wasp Quantumania ha fruttato alla Disney... 88.000 dollari? (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2023 non è stato un buon anno per i Marvel Studios e la Disney in generale, ma numeri alla mano - raccolti da Forbes - dimostrano che per lo meno Ant-Man and the Wasp: Quantumania non è stato un flop come The Marvels, anche se il guadagno netto suona tragicomico. Comingsoon.it - Ant-Man and the Wasp Quantumania ha fruttato alla Disney... 88.000 dollari? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2023 non è stato un buon anno per i Marvel Studios e lain generale, ma numerimano - raccolti da Forbes - dimostrano che per lo meno Ant-Man and thenon è stato un flop come The Marvels, anche se il guadagno netto suona tragicomico.

Nonostante le recensioni negative e una tiepida accoglienza al botteghino, il film ha comunque spremuto un po' di soldi per la Disney.

