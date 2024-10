A Milano dall’8 al 10 novembre va in scena la Coppa del Mondo del Panettone (Di martedì 29 ottobre 2024) Tre giorni di eventi, presentazioni e workshop, con la possibilità di degustare i panettoni più buoni del Mondo E' tutto pronto, a Milano, per la finalissima della 'Coppa del Mondo del Panettone', il grande evento interamente dedicato al dolce lievitato per eccellenza che torna nella sua patria. Dall'8 al 10 novembre 2024, a Palazzo Castiglioni, Sbircialanotizia.it - A Milano dall’8 al 10 novembre va in scena la Coppa del Mondo del Panettone Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tre giorni di eventi, presentazioni e workshop, con la possibilità di degustare i panettoni più buoni delE' tutto pronto, a, per la finalissima della 'deldel', il grande evento interamente dedicato al dolce lievitato per eccellenza che torna nella sua patria. Dall'8 al 102024, a Palazzo Castiglioni,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Coppa del Mondo del Panettone, dall’8 al 10 novembre si possono degustare i migliori a; Focus Live 2024: il Festival del Sapere torna adall'8 al 10 novembre; “Focus Live – Traguardi”: dall’8 al 10 novembre ala 7ª edizione; Cosa fare (anche gratis) adall'8 al 10 marzo e per la Festa della Donna: tutti gli eventi;, Teatro Litta: “La Casa di Bernarda Alba” dall’8 al 13 Ottobre 2024; Luciana Gallo in mostra adal 8 al 12 ottobre con "Think Vertical"; Leggi >>>

A Milano dall'8 al 10 novembre va in scena la Coppa del Mondo del Panettone

(adnkronos.com)

E' tutto pronto, a Milano, per la finalissima della 'Coppa del Mondo del Panettone', il grande evento interamente dedicato al dolce lievitato per eccellenza che torna nella sua patria. Dall'8 al 10 ...

Coppa del Mondo del Panettone 2024, la finale torna a Milano

(horecanews.it)

Dall'8 al 10 novembre la finale del concorso internazionale celebrerà il lievitato più buono del mondo con un evento aperto al pubblico ...

I mercatini di Natale a Milano, tra luci scintillanti e momenti tradizionali

(siviaggia.it)

Tutta la magia del Natale e delle Feste nei tradizionali mercatini di Natale di Milano, tra Piazza Duomo, zone meno centrali e i tradizionali Oh Bej! Oh Bej!

Confermato lo sciopero "totale" a Milano: mezzi Atm a rischio tutto il giorno senza fasce di garanzia

(milanotoday.it)

Ventiquattro ore di potenziale caos. È in arrivo un nuovo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che rischia di mandare nel caos la circolazione dei mezzi pubblici a Milano e nel resto ...