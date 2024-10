Turno infrasettimanale per la serie C | Arezzo e Pianese sulle ali dell’entusiasmo

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Neanche il tempo di fiatare e laC è già pronta a tornare in campo, peraltro come tutti gli altri campionati professionistici italiani. Il 29 ottobre ad aprire le danze saranno le due toscane protagoniste di un ottimo avvio di stagione. Per l’di Troise, reduce dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Spal c’è la trasferta a Carpi. Una squadra sì in crisi di risultati ma che comunque rappresenta una sfida insidiosa anche per il suo recente e nobile passato, che ha portato gli emiliani anche nell’olimpo dellaA. Gli amaranto sono forti del loro secondo posto in classifica, agguantato ai danni della Ternana, con la speranza che la capolista Pescara possa perdere qualche colpo nell’arco della stagione. Si gioca alle 20.45 in terra emiliana. Chi arriva al 12esimoin piena euforia e in una inattesa quota playoff è ladi mister Prosperi.