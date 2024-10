Lanazione.it - Sansepolcro, convocato il Consiglio Comunale per il giorno martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28– Convocazione delper il29ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi. Il29ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente: ORDINE DEL1. Comunicazioni del Presidente del; 2. Comunicazioni del Sindaco; 3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune su misure per migliorare la raccolta e la differenziazione dei rifiuti; 4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia "Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 27, comma 2, del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delin meritoopere per la difesa del suolo inserite o da inserire nel DODS."; 5.