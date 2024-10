Liga, undicesima giornata: stratosferico Barcellona nel Clasico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Un Clasico del genere i tifosi del Barcellona non lo vivevano da tempo. Nell'undicesima giornata di Liga spagnola la squadra di Hansi Flick demolisce al Bernabeu il Real Madrid con un sonoro 0-4. Una prova di forza sotto tutti i punti di vista, una partita dominata dai blaugrana che sono andati in gol nel secondo tempo con la doppietta del solito Lewandowski, la perla di Lamine Yamal e Raphinha. Un turno che vede la sconfitta anche dell'altra squadra della capitale, l'Atlético che cade a Siviglia contro il Betis per 1-0, mentre va ko anche la Real Sociedad contro l'Osasuna e il Girona a casa del Las Palmas. undicesima giornata che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Mallorca e Athletic Bilbao. Ripercorriamo tutti i match di giornata. Sport.quotidiano.net - Liga, undicesima giornata: stratosferico Barcellona nel Clasico Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – Undel genere i tifosi delnon lo vivevano da tempo. Nell'dispagnola la squadra di Hansi Flick demolisce al Bernabeu il Real Madrid con un sonoro 0-4. Una prova di forza sotto tutti i punti di vista, una partita dominata dai blaugrana che sono andati in gol nel secondo tempo con la doppietta del solito Lewandowski, la perla di Lamine Yamal e Raphinha. Un turno che vede la sconfitta anche dell'altra squadra della capitale, l'Atlético che cade a Siviglia contro il Betis per 1-0, mentre va ko anche la Real Sociedad contro l'Osasuna e il Girona a casa del Las Palmas.che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Mallorca e Athletic Bilbao. Ripercorriamo tutti i match di

Liga, undicesima giornata: stratosferico Barcellona nel Clasico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visualizzazioni: 1 La Liga prosegue con il Siviglia che aprirà le danze nelle giornata odierna mentre si giocheranno la testa della classifica Real e Barcellona domani alle 21:00 L’11° giornata di Lig ... (calciostyle.it)

Ecco come è andata l’undicesima giornata di Liga. Real Madrid: voto 10 Undici partite di campionato, 10 vittorie e 1 pareggio, la decima arrivata nel fine settimana contro il Siviglia. Blancos avanti ... (dazn.com)

La Liga prosegue e dopo l’anticipo di ieri, oggi scenderà in campo il Real Madrid di Ancelotti per tentare di agganciare il Barcellona in vetta al campionato. La 9^ giornata di Liga è già iniziata con ... (calciostyle.it)

MADRID (SPA). Oggi riparte LaLiga con l'11ª giornata della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del turno ... (restodelcalcio.com)

La 9ª giornata di Liga ha sancito l’ottimo stato di forma dei blaugrana e le crescenti difficoltà dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone è stata fermata dal super gol di Sucic che ha ... (tag24.it)