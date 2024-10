Inter-news.it - Juric duro: «40 giorni buttati nel cesso! Venivamo da 7 gare fatte bene»

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Roma, finita 5-1. Il tecnico croato durissimo e riprende anche la gara con l’Inter. DURISSIMO – Bruttissima batosta per la Roma, che ha preso ben cinque gol a Firenze per opera della Fiorentina nel posticipo della nona giornata di Serie A. Davanti ai colleghi di Dazn, Ivanha commentato la bruttissima prestazione dei suoi, ritornando in maniera indiretta (senza citarla) pure alla sconfitta contro l’Inter di domenica scorsa. Questo il commento dell’allenatore croato: «Finora, fino a stasera, avevamo fatto sette partite giuste eda belle prestazionidi solidità, ma stasera abbiamo sbagliato tutto. Dopo 40fatti in maniera positiva, con questa partita li abbiamonel».