Le parole di Andrea Soncin, ct dell'Italia femminile, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Spagna. Tutti i dettagli Andrea Soncin ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna femminile. ULTIMA VITTORIA VS Spagna – «Quella serata è stato un momento veramente emozionante, ma faccio fatica a dire che sia stato il più emozionante della mia gestione

Italia femminile, Soncin: «Spagna tassello importante, vogliamo fare qualcosa di magico»

