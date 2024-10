Gaeta.it - Enrico Pazzali si autosospende dalla presidenza della Fondazione Fiera Milano a causa dell’inchiesta sui dossieraggi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha annunciato la sua autosospensionecarica di presidente, una decisione assunta in seguito all’emergere di coinvolgimenti nell’inchiesta sui. La notizia è stata comunicata al comitato esecutivo dell’ente, che si era riunito precedentemente in mattinata per discutere le recenti vicende. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella governance, che continuerà la sua attività sotto la direzione del vicepresidente vicario, Davide Corritore. La decisione di autosuspensione L’autosospensione dirappresenta una scelta strategica, pensata per permettere una difesa efficace in risposta alle accuse a suo carico. La storia, infatti, è intrisa di eventi che hanno segnato la sua evoluzione nel panorama fieristico nazionale e internazionale.