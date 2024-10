Perché Inter-Juventus si gioca alle ore 18 e non di sera? Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)è finalmente arrivata, ma diversamente dalla consuetudine l’incontro non verrà disputato in orariole:allora la spiegazione sulsi giocheràore 18 di domenica 27 ottobre e non di. La spiegazione è piuttosto semplice sull’incontro di San Siro: si tratta di una delle quattro partite scelte da Sky come big match che può trasmettere in questo campionato, per questodoveva essereta in uno dei tre slot orari che “appartengono” all’emittente televisiva satellitare oltre che a Dazn, che ricordiamo avere i diritti tv di tutte e 380 le partite. Tre per ogni weekend sono visibili anche su Sky e in questa nona giornata c’è spazio per una super sfida come. LA SPIEGAZIONE SUSky trasmette una partita al venerdì (o al lunedì, ma non è prevista in questo turno), una partita di sabato20.