Papa Francesco: La Chiesa Sinodale deve sporcarsi le mani per servire il mondo sofferente (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell'ambito della XVI Assemblea generale del Sinodo sulla sinodalità, Papa Francesco ha delineato una visione forte e dinamica della Chiesa, esortando i credenti a superare la rassegnazione e a impegnarsi attivamente nel servire l'umanità. Con immagini evocative, il Pontefice ha richiamato alla responsabilità sociale e spirituale dei fedeli, invitandoli a prendere parte ai problemi del mondo, come il lavoro minorile e altre forme di ingiustizia. La Chiesa che si alza dal dolore Durante la Messa di chiusura del Sinodo, celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha utilizzato l'episodio di Bartimeo, il cieco mendicante, come simbolo del risveglio che la Chiesa deve sperimentare.

Il discorso finale di Papa Francesco al Sinodo dei vescovi: “quanto male fanno le donne e gli uomini di Chiesa quando erigono muri. La rigidità - Poi la citazione di Madeleine De Brel, “mistica delle periferie”, che “esortava soprattutto a non essere rigidi. La rigidità è un peccato che tante volte entra nei chierici, nei consacrati, nelle ... (corrierecesenate.it)