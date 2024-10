Manchester United, ten Hag: “Nel calcio non sempre la squadra migliore vince” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Nel calcio non è sempre la squadra migliore che vince. Oggi è molto ovvio e chiaro. Oggi siamo stati migliori dell’avversario e ci sono due cose da considerare: non abbiamo segnato e c’è stata una pessima decisione dell’arbitro, in campo e sicuramente anche fuori dal campo“.Così il tecnico del Manchester United Erik ten Hag al termine della partita persa contro il West Ham. “Penso che abbiamo giocato un ottimo calcio, nel corso della prima ora è stato davvero piacevole guardare la nostra squadra, così dinamica, così varia, così creativa, così tante occasioni. Questa è l’unica cosa che ci manca: essere decisi davanti alla porta. A volte ti trovi in ??questo schema e devi rompere lo schema, ma arriverà perché i nostri giocatori sono clinici e possono essere implacabili davanti alla porta, quindi arriverà“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Nelnon èlache. Oggi è molto ovvio e chiaro. Oggi siamo stati migliori dell’avversario e ci sono due cose da considerare: non abbiamo segnato e c’è stata una pessima decisione dell’arbitro, in campo e sicuramente anche fuori dal campo“.Così il tecnico delErik ten Hag al termine della partita persa contro il West Ham. “Penso che abbiamo giocato un ottimo, nel corso della prima ora è stato davvero piacevole guardare la nostra, così dinamica, così varia, così creativa, così tante occasioni. Questa è l’unica cosa che ci manca: essere decisi davanti alla porta. A volte ti trovi in ??questo schema e devi rompere lo schema, ma arriverà perché i nostri giocatori sono clinici e possono essere implacabili davanti alla porta, quindi arriverà“.

