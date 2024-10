Oasport.it - Inter-Juventus 4-4 nel big match di Serie A, il Napoli allunga. Guizzi di Lazio e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)si sono rese protagoniste di un funambolico pareggio per 4-4 nel bigdella nona giornata diA. Partita pirotecnica allo Stadio San Siro di Milano, dove i capovolgimenti di fronte continui hanno animato il derby d’Italia. Zielinski ha portato in vantaggio i nerazzurri al 15? trasformando un calcio di rigore, i bianconeri hanno ribaltato il risultato con i gol di Vlahovic al 20? e di Weah al 26?. I padroni di casa hanno prontamente pareggiato al 35? con la stoccata di Mkhitaryan e si sono poi portati in vantaggio con un altro penalty siglato di Zielinski al 37?. I ragazzi di Simone Inzaghi sono tornati negli spogliatoi sul 3-2 e a inizio ripresa trovano il doppio vantaggio con Dumfries, ma la Vecchia Signora non demorde e grazie alla splendida doppietta di Yildiz tra 71? e 82? trova la via del pareggio.