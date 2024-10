Incontra i candidati alle regionali. Arriva Conte, il gran giorno del M5S (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica col big: Arriva in città l’ex premier Giuseppe Conte (nella foto) a sostenere la campagna dei candidati del Movimento Cinque Stelle in lizza per elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Il M5S sostiene il candidato del centrosinistra Michele de Pascale. Ogg il leader del Movimento 5 Stelle farà tappa a Cesena e sarà anche l’occasione per una visita ai luoghi storici della città, in occasione delle celebrazioni che hanno luogo in questi giorni per l’80° anniversario della Liberazione di Cesena. L’evento avrà inizio alle 11 con una camminata commemorativa che attraverserà i principali luoghi della Resistenza della città. Ilrestodelcarlino.it - Incontra i candidati alle regionali. Arriva Conte, il gran giorno del M5S Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Domenica col big:in città l’ex premier Giuseppe(nella foto) a sostenere la campagna deidel Movimento Cinque Stelle in lizza per elezionidel 17 e 18 novembre. Il M5S sostiene il candidato del centrosinistra Michele de Pascale. Ogg il leader del Movimento 5 Stelle farà tappa a Cesena e sarà anche l’occasione per una visita ai luoghi storici della città, in occasione delle celebrazioni che hanno luogo in questi giorni per l’80° anniversario della Liberazione di Cesena. L’evento avrà inizio11 con una camminata commemorativa che attraverserà i principali luoghi della Resistenza della città.

