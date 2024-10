Highlights e gol Arsenal-Liverpool 2-2: Premier League 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Arsenal-Liverpool, match della nona giornata di Premier League 2024/2025. Al 9? è Bukayo Saka a sbloccare il risultato con un gran mancino dopo aver messo a sedere Robertson. Al 18? Van Dijk pareggia i conti sugli sviluppi di un corner, ma al 43? Merino, su assist di Rice, riporta i Gunners in vantaggio. All’82’ c’è il pareggio di Salah su suggerimento di Nunez. Ecco le azioni salienti. Highlights e gol Arsenal-Liverpool 2-2: Premier League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di, match della nona giornata di. Al 9? è Bukayo Saka a sbloccare il risultato con un gran mancino dopo aver messo a sedere Robertson. Al 18? Van Dijk pareggia i conti sugli sviluppi di un corner, ma al 43? Merino, su assist di Rice, riporta i Gunners in vantaggio. All’82’ c’è il pareggio di Salah su suggerimento di Nunez. Ecco le azioni salienti.e gol2-2:) SportFace.

