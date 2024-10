Ilgiorno.it - Beni confiscati alla mafia. L’ex hotel Fornaci alla città nel nome di Emanuela Loi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tredici anni dopo la confiscatorna al servizio della comunità neldiLoi. È stato intitolato, infatti,giovane agente della Polizia di Stato componente della scorta del magistrato Paolo Borsellino morta a Palermo il 19 luglio 1992 nella Strage di via D’Amelio, l’immobile di via Corsica confiscatocriminalità organizzata. "Un luogo di conversione – ha ricordato l’assessore ai Servizi sociali Marco Fenaroli – perché è stato un luogo di sfruttamento e perdizione, di lusso per i criminali. Una volta sequestrato, è diventato rifugio illegale di persone che vivevano ai margini e in povertà. Oggi diventa luogo di accoglienza".