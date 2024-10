Statale 36: a Mandello chiude lo svincolo verso Sondrio (Di sabato 26 ottobre 2024) chiude lo svincolo di Mandello del Lario che lega il paese alla Strada Statale 36. Anas ha comunicato al Comune guidato da Riccardo Fasoli la necessità di chiudere lo svincolo in direzione nord dal 28 al 30 ottobre: per tutte e tre le giornate si lavorerà per procedere con la sistemazione di una Leccotoday.it - Statale 36: a Mandello chiude lo svincolo verso Sondrio Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)lodidel Lario che lega il paese alla Strada36. Anas ha comunicato al Comune guidato da Riccardo Fasoli la necessità dire loin direzione nord dal 28 al 30 ottobre: per tutte e tre le giornate si lavorerà per procedere con la sistemazione di una

Incidente a Lecco - auto in contromano allo svincolo della Statale 36 : feriti due giovani - Lecco, 14 ottobre 2024 – In contromano sullo svincolo tra la Statale 36 e il Raccordo della Valsassina. Domenica sera un trentenne al volante di una Golf ha imboccato in contromano lo svincolo di innesto tra la 36, su cui doveva immettersi, la ... (Ilgiorno.it)

Statale della Val Tidone - camion si schianta fuori strada curvando allo svincolo : grave un 50enne - Un camionista di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla Statale della Val Tidone, nei pressi di Locate di Triulzi, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il ... (Ilgiorno.it)