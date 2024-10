Calciomercato.it - Le 9 Curiosità sugli Stadi italiani che in pochissimi sanno… eccole svelate!

(Di sabato 26 ottobre 2024) Glisono scrigni di storia esorprendenti, che spesso restano sconosciute ai più, anche agli appassionati di calcio. Ecco alcune dellepiù intriganti su alcuni, che mostrano come queste strutture siano molto più di semplici arene sportive. 1.o Giuseppe Meazza (San Siro) – Milano: “La Scala del Calcio” Conosciuto come “La Scala del Calcio”, San Siro è uno deglipiù iconici al mondo. Ospita sia il Milan che l’Inter, ma forse pochi sanno che questoo ha accolto leggende della musica come Bob Marley, i Queen e gli U2, diventando nel tempo un punto di riferimento per i grandi concerti. Inaugurato nel 1926, ha subito diverse ristrutturazioni, ma uno degli aspetti più unici è la struttura a tre anelli che offre una visibilità perfetta da qualsiasi settore.