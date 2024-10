La banana di Cattelan all’asta per 15 milioni di dollari | qual è il significato della controversa opera

Quotidiano.net - La banana di Cattelan all’asta per 1,5 milioni di dollari: qual è il significato della controversa opera

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Almeno un milione e mezzo diper unaattaccata al muro con lo scotch: la‘Comedian’ di Mauriziovaper una cifra da capogiro. Nel 2019 fu venduta, facendo grande scalpore, per più di 120milaper ognuno dei tre esemplari. Ora sarà proposta al miglior offerente alla casa d’aste Sotheby’s a New York. ‘Comedian’ debuttò nel dicembre di cinque anni fa alla grande fiera Art Basel Miami Beach. Un’più volte imitata, è stata mangiata non una, ma ben due volte: l’ultima da uno studente coreano in un museo di Seul, che si è giustificato perché “aveva fame”. Né il nastro adesivo, né ovviamente lache verranno battuti il 20 novembre a New York sono gli originali.