Il futuro del polo chimico: "Transizione ecologica, una garanzia di sviluppo" (Di sabato 26 ottobre 2024) di Federico di Bisceglie Le nubi, sul futuro del Petrolchimico di Ferrara, sembra si stiano diradando. E, a detta del vicesindaco e assessore all'Ambiente, Alessandro Balboni, è proprio il progetto di rilancio di cui il Comune è capofila a "garantire un futuro, in ottica di Transizione ecologica" agli impianti di via Donegani. Certo, le preoccupazioni espresse dai sindacati a seguito della presentazione del piano industriale di Eni lasciano più di un punto interrogativo aperto. Tuttavia, la posizione dell'amministrazione sembra essere rassicurante.

