Esplosione Toyota a Bologna, dall'odore di gas alle anomalie e i collaudi: cosa non torna. Le tre ipotesi (Di sabato 26 ottobre 2024) Occhi lucidi e mani in tasca, c'è chi porta un fiore e chi una corona. Nessun discorso, niente striscioni. La rabbia silenziosa degli operai della Toyota Material Handling

Esplosione in stabilimento Toyota a Bologna : indagini in corso e funerali delle vittime - Facebook WhatsApp Twitter La tragedia che ha colpito Bologna il 23 ottobre scorso ha scosso la comunità locale e non solo. L’esplosione avvenuta presso lo stabilimento della Toyota Material Handling ha portato alla morte di due uomini: Fabio ... (Gaeta.it)

Esplosione alla Toyota - la fidanzata di Fabio a Fanpage : “Temeva di morire sul lavoro e finire sui giornali” - Il ricordo di Benedetta Pirini, compagna di Fabio Tosi, uno dei due operai morti nell'esplosione alla Toyota di mercoledì scorso. Il 34enne "era una persona dolcissima, di lui si poteva parlare solo bene", ha raccontato a Fanpage.it la donna. (Fanpage.it)

Esplosione alla Toyota - la fidanzata di Fabio a Fanpage : “Temeva di morire sul lavoro e finire sui giornali” - Il ricordo di Benedetta Pirini, compagna di Fabio Tosi, uno dei due operai morti nell'esplosione alla Toyota di mercoledì scorso. Il 34enne "era una persona dolcissima, di lui si poteva parlare solo bene", ha raccontato a Fanpage.it la ... (Fanpage.it)

La compagna di Lorenzo - morto nell’esplosione alla Toyota : “Non vedeva l’ora che nascesse nostra figlia” - La compagna di Lorenzo Cubello ha ricordato in un'intervista la trepidante attesa della loro bambina che l'uomo, purtroppo, non potrà veder nascere. Il 37enne è una delle due vittime dell'esplosione avvenuta mercoledì 23 ottobre alla Toyota di ... (Fanpage.it)