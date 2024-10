Donazione alla Clinica di riabilitazione toscana: 10mila paia di guanti sanitari e 500 kit per i visitatori (Di sabato 26 ottobre 2024) L’impresa “Edilizia e colori”, con sede in Arezzo, ha fatto un’importante Donazione alla Clinica di riablitazione toscana: 10.000 paia di guanti sanitari e 500 kit completi per i visitatori dei reparti. Quindi mascherina chirurgica, camice monouso, cuffia e copriscarpe.La presidente Albarosa Arezzonotizie.it - Donazione alla Clinica di riabilitazione toscana: 10mila paia di guanti sanitari e 500 kit per i visitatori Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’impresa “Edilizia e colori”, con sede in Arezzo, ha fatto un’importantedi riablitazione: 10.000di500 kit completi per idei reparti. Quindi mascherina chirurgica, camice monouso, cuffia e copriscarpe.La presidente Albarosa

