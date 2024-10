Lanazione.it - Beste, nuovo laboratorio e 40 assunzioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) La crisi morde forte, ma non ferma l’intraprendenza imprenditoriale diSpa, del gruppo Holding Moda. Un’operazione che l’azienda dei fratelli Santi, Giovanni e Matteo, intende fare per colmare da una parte la lacuna del personale altamente qualitifcato e dall’altro per offrire risposte personalizzate e di altissimo livello alle esigenze dei brand del lusso. Il tutto sarà concentrato inCiliani,che sorgerà in un edificio di 5mila metri quadrati, preso in locazione, e sede in precedenza della Croce Rossa.Ciliani ospiterà una scuola per addetti del settore abbigliamento. L’immobile sarà diviso in due settori: al piano terra ci sono magazzino e logistica della divisione abbigliamento (già in funzione), mentre al primo piano si svolgerà la formazione, gestita da Accademia holding in collaborazione con Its Academy Mita e Pin.