Avellino: bambina di 10 anni muore schiacciata da cancello (Di sabato 26 ottobre 2024) Un bambina di 10 anni è morta questo pomeriggio a Fontanarosa, a una trentina di chilometri da Avellino, schiacciata da un cancello in ferro. A quanto appreso, il cancello è uscito dalle guide ed è caduto sulla piccola. Inutili i tentativi di rianimazione, l’indagine è affidata ai carabinieri. Lapresse.it - Avellino: bambina di 10 anni muore schiacciata da cancello Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Undi 10è morta questo pomeriggio a Fontanarosa, a una trentina di chilometri dada unin ferro. A quanto appreso, ilè uscito dalle guide ed è caduto sulla piccola. Inutili i tentativi di rianimazione, l’indagine è affidata ai carabinieri.

