Atalanta-Verona Ballando o Tu si que vales? La tv del 26 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 26 ottobre alle 20.45 su DAZN si potrà vedere la partita di calco tra Atalanta e Verona, valida per la 32esima giornata di Serie A. Su RaiUno alle 20.35 andrà in onda "Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti. La ballerina per una notte sarà l'attrice Elena Sofia Ricci. Su RaiDue alle 21.20 l'appuntamento è con la serie "Delitti in famiglia". L'episodio sarà intitolato "Il caso Vannini": Stefano Nazzi ci racconta una serie di omicidi avvenuti all'interno di relazioni affettive e familiari. La sera del 17 maggio 2015, muore – al PIT di Ladispoli Marco Vannini, un ragazzo ventenne RaiTre alle 21.05 proporrà "La Confessione".

