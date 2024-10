2500 dollari per una t-shirt sporca e stracciata, 190 per dei collant già strappati: tra la Gen Z spopola il trend del “trashed look”, ecco cos’è (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima erano stracci da mercatino delle pulci, ora sono segno di conoscenza dell’abbigliamento e prova di una ricerca per il pezzo originale più unico possibile: il vintage si è discostato da parecchi anni dalla semplice e a tratti degradante definizione di “usato”, diventando un mercato di grande tendenza: l’azienda inglese di consulenza e analisi dati, Globaldata, stima che il mercato del second hand potrebbe arrivare a valere nel 2027 addirittura 10,1 miliardi di sterline, con un aumento in percentuale rispetto al presente del 48,9%. Più nello specifico, all’interno del macrocosmo del vintage si sta sviluppando un trend particolare e ben definito: quello del “trashed look”. A raccontarcelo sono i fratelli Jack e Harrison Edwards di 27 e 25 anni, proprietari e gestori di 99 Vintage Store, un negozio situato a Winchester, nell’Hampshire inglese. Ilfattoquotidiano.it - 2500 dollari per una t-shirt sporca e stracciata, 190 per dei collant già strappati: tra la Gen Z spopola il trend del “trashed look”, ecco cos’è Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima erano stracci da mercatino delle pulci, ora sono segno di conoscenza dell’abbigliamento e prova di una ricerca per il pezzo originale più unico possibile: il vintage si è discostato da parecchi anni dalla semplice e a tratti degradante definizione di “usato”, diventando un mercato di grande tendenza: l’azienda inglese di consulenza e analisi dati, Globaldata, stima che il mercato del second hand potrebbe arrivare a valere nel 2027 addirittura 10,1 miliardi di sterline, con un aumento in percentuale rispetto al presente del 48,9%. Più nello specifico, all’interno del macrocosmo del vintage si sta sviluppando unparticolare e ben definito: quello del “”. A raccontarcelo sono i fratelli Jack e Harrison Edwards di 27 e 25 anni, proprietari e gestori di 99 Vintage Store, un negozio situato a Winchester, nell’Hampshire inglese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il prezzo dell'oro oscilla sulla soglia dei 2500 dollari - Oscilla attorno alla soglia dei 2500 dollari l'oncia il prezzo dell'oro sui mercati (-0,22% a 2497). Gli investitoti attendono, per venerdì, i dati sul mercato del lavoro in Usa che dovrebbero ulteriormente segnalare il prossimo percorso sui tassi ... (Quotidiano.net)

La Russia cerca operai per scavare trincee nel Kursk : “2500 dollari al mese - nessun pericolo” - Londra, 15 agosto 2024 – Putin assume operai nel Kursk. Come riportato dal britannico ISW (Institute for the Study of War), la Russia sta costruendo trincee per fermare l’avanzata dell’esercito ucraino, penetrato ormai per decine di km nel ... (Quotidiano.net)