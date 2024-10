Ilrestodelcarlino.it - Sergio nuovo direttore generale di Rtv

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Robertoè ildi San Marino Rtv. Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione della Rai, riunito ieri in Viale Mazzini. Cda presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano, alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi nel quale è stato designato ilcorporate Robertoper la carica di dg ad interim della tv di Stato. Nato a Roma nel 1960 e laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni,ha iniziato la sua carriera professionale nel 1985 presso Sogei Societàd’Informatica Spa. Il passaggio in Rai nel 2004 comedell’area Nuovi Media ha rappresentato una svolta significativa per la sua carriera.