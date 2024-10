Oasport.it - MotoGP, il ‘solito’ venerdì con più ombre che luci per Bagnaia. Tanti problemi di messa a punto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vanno in archivio le pre-qualifiche del Gran Premio della Thailandia a Buriram e le sensazioni provate dasono le stesse rispetto a quelle avvertite in diversinegli ultimi due anni.tentativi, tante prove di set-up, qualcheno più del previsto e un po’ di fatica nel trovare il set-up e l’assetto giusto all’interno della sessione. Il tre volte campione del mondo si è trovato spesso alle prese con una moto nervosa e poco stabile con qualche saltellamento al posteriore ed è entrato e uscito dai box per cercare il set-up giusto in tre occasioni, in alcuni casi facendo un giro per poi scuotere la testa e allargare le braccia, evidentemente non contento della soluzione del posteriore rialzato rispetto alle FP1.