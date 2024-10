Libertà di stampa, essere al 58° posto… (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci avete segnalato l’immagine che vedete qui sopra e che circola in rete in maniera virale. In parte abbiamo già trattato quanto viene sostenuto nell’immagine, ma evidentemente c’è bisogno di un ripasso. L’immagine riporta un testo, questo: essere al 58° posto nella graduatoria della Libertà di stampa significa che i cittadini italiani ricevono dagli organi di informazione notizie perlopiù false oppure poco veritiere. Fonte: World Press Freedom Index 2022, l’annuale rapporto sulla Libertà di stampa di Reporter Sans Frontier La frase che avete appena letto dimostra solo una cosa, ovvero che chi l’ha scritta non ha la più pallida idea di cosa sia il World Press Freedom Index. La classifica stilata da Reporters Sans Frontières (RSF) valuta la Libertà di stampa in 180 Paesi del mondo, tra cui l’Italia. Butac.it - Libertà di stampa, essere al 58° posto… Leggi tutta la notizia su Butac.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci avete segnalato l’immagine che vedete qui sopra e che circola in rete in maniera virale. In parte abbiamo già trattato quanto viene sostenuto nell’immagine, ma evidentemente c’è bisogno di un ripasso. L’immagine riporta un testo, questo:al 58° posto nella graduatoria delladisignifica che i cittadini italiani ricevono dagli organi di informazione notizie perlopiù false oppure poco veritiere. Fonte: World Press Freedom Index 2022, l’annuale rapporto sulladidi Reporter Sans Frontier La frase che avete appena letto dimostra solo una cosa, ovvero che chi l’ha scritta non ha la più pallida idea di cosa sia il World Press Freedom Index. La classifica stilata da Reporters Sans Frontières (RSF) valuta ladiin 180 Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

