Ilrestodelcarlino.it - L’allarme dei sindacalisti: "Il nuovo piano di rilancio?. Uno schiaffo ai lavoratori"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Giorgia De Cupertinis "Nella bozza diindustriale che ha presentato ai Comuni di Piacenza, Reggio e Modena c’è scritto che Seta non investirà un euro per fermare la fuga di personale. È uno, è una enorme bandiera bianca che significa il tentativo di svendere questa società". Maurizio Denitto (in foto), leader della Fit Cisl modenese, commenta così le notizie in merito al documento presentato mercoledì scorso all’assemblea dei soci, "sostanzialmente respinto al mittente per totale incapacità di rispondere alla necessità di fornire risposte immediate per il miglioramento del servizio e delle condizioni dei". Un documento che, secondo il sindacalista, "è il manifesto del potrei ma non voglio. Ci dicono che sono utilissimi gli autobus verdi e belli, ma non dicono chi li guiderà.