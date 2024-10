Gp di Thailandia di MotoGp, Bagnaia è quarto nelle pre-qualifiche sulla pista di Buriram (Di venerdì 25 ottobre 2024) Buriram, 25 ottobre 2024 – Ha staccato la quarta posizione Pecco Bagnaia (Ducati Ufficiale) nelle pre-qualifiche del Gp di Thailandia di MotoGp. Ha vinto la gara Marc Marquez su Ducati Gresini, che ha registrato il tempo più veloce, ottenendo il nuovo record della pista di Buriram. Secondo è arrivato Jorge Martin (Ducati Pramac), seguito da Enea Bastianini (Ducati Ufficiale). Hanno avuto il pass per la Q2, anche Vinales, Morbidelli, Acosta, Alex Marquez, Bezzecchi e Zarco. Foto MotoGp/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Ha staccato la quarta posizione Pecco(Ducati Ufficiale)pre-del Gp didi. Ha vinto la gara Marc Marquez su Ducati Gresini, che ha registrato il tempo più veloce, ottenendo il nuovo record delladi. Secondo è arrivato Jorge Martin (Ducati Pramac), seguito da Enea Bastianini (Ducati Ufficiale). Hanno avuto il pass per la Q2, anche Vinales, Morbidelli, Acosta, Alex Marquez, Bezzecchi e Zarco. Foto/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

