Chiara Ferragni, il nuovo amore sarebbe Giovanni Tronchetti Provera

(Di venerdì 25 ottobre 2024)attualmente in love con, un uomo che ha un cognome importantissimo, dato che è figlio di Marco, ex presidente del gruppo Pirelli e di Telecom Italia. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia che ha anche spiegato come mai è finito l’per Silvio Campara. “Quandoe Silvio si incontrano, leggete bene questo passaggio, lui è single. Lei idem, poi “ni”. E questo “ni” è fondamentale” – ha scritto Gabriele Parpiglia – “La storia poi, parla di colpo di fulmine tra i due. Ma nel mezzo c’è una tempesta di situazioni da risolvere: lei in attesa della chiusura delle indagini con richiesta di rinvio a giudizio, lui, occupato a fare “impresa nel mondo” e con una situazione familiare delicata da gestire, nonostante fosse già separato. Insomma, un doppio caos che non fa mai realmente accendere la storia.