Allerta meteo arancione idrovore nel lago di Massaciuccoli per restare sotto il livello di guardia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Viareggio, 25 ottobre 2024 – Attivate leintorno aldicosì da scaricare parte delle acque in mare eildi, anche in funzione dell'. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Toscana nord. In queste ore, ilha raggiunto quasi 30 centimetri sopra ildel mare, spiega una nota, e in queste situazioni bisogna attivare gli impianti idrovori presenti attorno alper garantirne la massima tenuta anche in funzione dell'su parte del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord.in Toscana: possibili temporali forti e fiumi ingrossati "In occasione delle mareggiate, il naturale e principale emissario deldi, ossia il Canale Burlamacca, non riesce a scaricare in maniera efficace.