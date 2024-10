“Soldi pubblici buttati per il capriccio di qualcuno”, l’attacco dei consiglieri di centrodestra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si ferma il botta e risposta tra la maggioranza e l'opposizione del Comune di Reggio Calabria. Dopo le critiche sulla gestione dell'emergenza maltempo, adesso arriva l'affondo dei consiglieri di centrodestra Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Giuseppe De Biasi, Armando Neri Reggiotoday.it - “Soldi pubblici buttati per il capriccio di qualcuno”, l’attacco dei consiglieri di centrodestra Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si ferma il botta e risposta tra la maggioranza e l'opposizione del Comune di Reggio Calabria. Dopo le critiche sulla gestione dell'emergenza maltempo, adesso arriva l'affondo deidiFederico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Giuseppe De Biasi, Armando Neri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mazara. Sindaco e amministratori guadagneranno di più. Ecco di quanto aumentano le indennità - Il sindaco, gli assessori e i consiglieri di Mazara del Vallo guadagneranno di più. Sono aumentate, infatti, le indennità. E Salvatore Quinci, primo cittadino di Mazara, percepirà 1400 euro in più al ... (tp24.it)

Migranti, Meloni: "Accordo con l'Albania? Sono determinata ad andare avanti" - "Sono stupita che il caso Spano sia uscito adesso". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, alle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo, ha sottolineato: "Non mi sono ... (tg24.sky.it)

Nardò, 20mila uro di soldi pubblici finiscono nel convegno di ultra-destra con Pillon e medici no-vax - Dopo aver sostenuto che chi non è favolerebbe a far morire i migranti in mare dovrebbe portarseli a casa sua perché lui non vuole contribuire a difendere la loro vota, il leghista Pillon sfotte chi co ... (gayburg.com)