Amica.it - Senza che nessuno ne sapesse niente, Eva Longoria finanziò di tasca sua il primo film della saga di "John Wick", salvando così la produzione. E Keanu Reeves

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta Evaha dimostrato di avere un grandissimo intuito. Da vera donna dello spettacolo che sa su cosa puntare. Che sa cosa vuole, come ci ha raccontato nell’intervista che ci ha concesso. E non da oggi. Come dimostra la notizia appena arrivata dagli Stati Uniti. Perché è solo grazie a lei se una delle saghe di maggior successostoria cinematografica recente ha visto la luce. Stiamo parlando di, il vendicatore che ha il volto tormentato e deciso di. A svelare il coinvolgimento dell’ex casalinga disperata sono stati i registi Chad Stahelski e David Leitch. I quali hanno raccontato di come Evaabbia letteralmente salvato il, uscito nella sale giusto 10 anni fa.