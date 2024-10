Report 2024, tutte le novità della nuova edizione: anticipazioni e quando in tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande attesa per una nuova edizione di Report 2024. Torna l’appuntamento con il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda. Report si allunga: nasce Report Lab con inchieste realizzate da giovani Inchieste di carattere economico e sociale, giustizia ed inefficienze dei servizi pubblici sono solo alcuni dei temi trattati da Report. Il programma ideato e condotto da Sigfrido Ranucci torna con una nuova edizione. La prima puntata è prevista per domenica 27 ottobre 2024 in prima serata su Rai3, alle ore 20.30. La grande novità di quest’anno è rappresentata da Report Lab che aprirà ogni puntata di Report. Si tratta di un’inchiesta realizzata da giovani giornalisti su tematiche locali che avrà la durata di 30 minuti (domenica vedremo la riserva di punta Aderci, un tratto di litoranea noto per i suoi trabocchi). Superguidatv.it - Report 2024, tutte le novità della nuova edizione: anticipazioni e quando in tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande attesa per unadi. Torna l’appuntamento con il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Vediamo insiemeleandrà in onda.si allunga: nasceLab con inchieste realizzate da giovani Inchieste di carattere economico e sociale, giustizia ed inefficienze dei servizi pubblici sono solo alcuni dei temi trattati da. Il programma ideato e condotto da Sigfrido Ranucci torna con una. La prima puntata è prevista per domenica 27 ottobrein prima serata su Rai3, alle ore 20.30. La grandedi quest’anno è rappresentata daLab che aprirà ogni puntata di. Si tratta di un’inchiesta realizzata da giovani giornalisti su tematiche locali che avrà la durata di 30 minuti (domenica vedremo la riserva di punta Aderci, un tratto di litoranea noto per i suoi trabocchi).

PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024 : I CASI DI TERESA BATTAGLIA - STUCKY E REPORT - Rai2 D: 9-1-1 + 9-1-1 Lone Star 1°Tv L: Se Mi Lasci Non Vale (2/5) M: Boss in Incognito (2/5) M: Stucky + The Bad Guy (1/6) new G: L’Altra Italia V: NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv + R S: Delitti in Famiglia Italia 1 D: Le Iene Show L: Paradise City 1°Tv M: Stolen M: Terminator: Destino Oscuro G: Le Iene Presentano: Inside (4/6) V: Piccoli Brividi S: L’Era Glaciale 4 Altre segnalazioni Dal 28/10 ore 18:50 – Gormiti: The New Era 1°Tv Altre segnalazioninessuna segnalazione Rai3 D: Report new L: Lo Stato delle Cose M: Le Ragazze M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: FarWest S: La Confessione Rete 4 D: È Sempre Cartabianca di Domenica (2/4) L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Fuori dal Coro G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Miami Supercops Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione La7 D: La Finestra di Fronte L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7D D: Desperate Housewives L: Bull M: Josephine M: Devious Maids G: Un Giorno Come Tanti V: Chocolat S: Josephine Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione Tv8 D: GP del Messico: Formula 1 (22:30) L: GialappaShow (2/8) M: X Factor: Live (7/13) 1°Tv free M: 4 Ristoranti 1°Tv G: The Bourne Supremacy V: Pechino Express: La Rotta del Dragone (8/10) 1°Tv free S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Only Fun: Comico Show M: Quattro Matrimoni e Un Funerale M: Comedy Match G: Il Contadino Cerca Moglie (2/8) V: Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Altre segnalazioni Il 01/11, ore 19:30 – GP del Brasile: Formula 1 (Qualifiche) Altre segnalazioninessuna segnalazione CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 20 AL 26 OTTOBRE 2024 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. (Bubinoblog)

