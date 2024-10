PANINI COMICS a Lucca Comics & Games – Le migliori proposte editoriali, gli appuntamenti e i grandi incontri con gli autori nazionali e internazionali (Di giovedì 24 ottobre 2024) PANINI sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024 – di scena dal 30 ottobrea domenica 3 novembre – con un ampio ventaglio di proposte che spaziano tra le più attese novità editoriali e importanti incontri con celebri autori italiani e internazionali. Negli oltre 1000 mq, allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato), e con uno Stand Kids all’interno di Lucca Junior, i visitatori potranno scoprire le anteprime più attese e partecipare a sessioni di firmacopie con alcuni degli ospiti più amati. Tra le leggende attese, nomi del calibro di Jeph Loeb, Peach Momoko, Yuto Tsukuda & Shun Saeki, Gabriele Dell’Otto, Silvia Ziche e Leo Ortolani arricchiranno un palinsesto variegato e coinvolgente, pensato per appassionare i lettori di tutte le fasce d’età. Nerdpool.it - PANINI COMICS a Lucca Comics & Games – Le migliori proposte editoriali, gli appuntamenti e i grandi incontri con gli autori nazionali e internazionali Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà protagonista a2024 – di scena dal 30 ottobrea domenica 3 novembre – con un ampio ventaglio diche spaziano tra le più attese novitàe importanticon celebriitaliani e inter. Negli oltre 1000 mq, allestiti negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato), e con uno Stand Kids all’interno diJunior, i visitatori potranno scoprire le anteprime più attese e partecipare a sessioni di firmacopie con alcuni degli ospiti più amati. Tra le leggende attese, nomi del calibro di Jeph Loeb, Peach Momoko, Yuto Tsukuda; Shun Saeki, Gabriele Dell’Otto, Silvia Ziche e Leo Ortolani arricchiranno un palinsesto variegato e coinvolgente, pensato per appassionare i lettori di tutte le fasce d’età.

