Ilgiorno.it - Nuovo San Siro, l’Inter accelera: "Il Governo finalmente in campo. Lo stadio sarà la casa dei tifosi"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ci crede. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta scende inprima della partita contro lo Young Boys per sottolineare che il vertice di martedì mattina a Roma, nella sede del ministero della Cultura, è un buon segno per procedere spediti con il progetto di realizzazione di undi Inter e Milan nell’area di San, proprio di fianco al Meazza, che andrebbe rifunzionalizzato e parzialmente abbattuto. "Registriamo un fatto storico – esordisce Marotta ai microfoni di Sky –. Intorno a un tavolo si sono riuniti per la prima volta due ministri, Giuli e Abodi, il sindaco di Milano e le due proprietà. È un fatto, che dimostra come anche la politica ritenga importantere il percorso di creazione di nuove strutture sportive.