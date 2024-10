Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato chiede un incontro al Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune di San Donato ha preso posizione con una nota ufficiale dopo la decisione del Milan di riconsiderare l’ipotesi di un Nuovo stadio insieme all’Inter nella zona di San Siro ed ha chiesto un incontro chiarificatore sul tema. Il comunicato “A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del Nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, il sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società al fine di giungere ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini. Calcioweb.eu - Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato chiede un incontro al Milan Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune di Sanha preso posizione con una nota ufficiale dopo la decisione deldi riconsiderare l’ipotesi di unstadio insieme all’Inter nella zona di Saned ha chiesto unchiarificatore sul tema. Il comunicato “A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente delche prospettano di considerare la costruzione delstadio a Sancome ipotesi concreta, ilSqueri ha chiesto unurgente con i vertici dele la proprietà della società al fine di giungere ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a Sanconsiderando anche che l’iter amministrativo ormai avviato riserietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo San Siro - l’Inter accelera : "Il Governo finalmente in campo. Lo stadio sarà la casa dei tifosi" - È un fatto nuovo, che dimostra come anche la politica ritenga importante accelerare il percorso di creazione di nuove strutture sportive. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta scende in campo prima della partita contro lo Young Boys per sottolineare che il vertice di martedì mattina a Roma, nella sede del ministero della Cultura, è un buon segno per procedere spediti con il progetto di realizzazione di un nuovo stadio di Inter e Milan nell’area di San Siro, proprio di fianco al Meazza, che andrebbe rifunzionalizzato e parzialmente abbattuto. (Ilgiorno.it)

Inter - Marotta : "Avanti per il nuovo stadio a San Siro - è successo qualcosa di storico" - Il presidente dell`Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky prima della gara dei nerazzurri in casa dello Young Boys, terza giornata... (Calciomercato.com)

Il Milan apre al nuovo stadio a San Siro - San Donato spiazzata : richiesto un incontro chiarificatore - San Donato vuole vederci chiaro. Il comune interessato dalla possibile costruzione di un nuovo impianto da parte del Milan si sta attrezzando... (Calciomercato.com)