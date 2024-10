Nuovo masterplan mobilità e trasporti, la Provincia incontra gli operatori del settore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo scorso luglio la Provincia di Sondrio aveva annunciato, con apposita deliberazione, la costituzione di un Tavolo tecnico permanente di confronto al fine di realizzare, grazie ad una consulenza dedicata, un masterplan della mobilità e dei trasporti per poter individuare azioni specifiche da Sondriotoday.it - Nuovo masterplan mobilità e trasporti, la Provincia incontra gli operatori del settore Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo scorso luglio ladi Sondrio aveva annunciato, con apposita deliberazione, la costituzione di un Tavolo tecnico permanente di confronto al fine di realizzare, grazie ad una consulenza dedicata, undellae deiper poter individuare azioni specifiche da

